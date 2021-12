Feira Gourmet revela talentos culinários na Polícia Civil

A Polícia Cívil encerrou nesta sexta-feira, 26, as atividades da Semana do Servidor 2018 com uma Feira Gourmet, que revelou talentos culinários no centro de Salvador, onde fica a sede da instituição. O evento reuniu além de culinária, música e artesanato realizado pelos servidores.

A feira contou com acarajés e abarás do investigador Márcio Seixas, que concilia a venda dos quitutes com a carreira na Polícia Civil. Já o organizador do evento, o diretor do Departamento Médico (Demep), Francisco Chagas, preparou feijoada, camarão ao ecôncavo e sururu na moqueca.

Durante o evento, aconteceu uma palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade, além de uma oficina de hortas.

