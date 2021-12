Feira: empresários pedem revogação de valor da tarifa

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Feira de Santana (Sincol) entrou na justiça contra a redução do valor da tarifa de ônibus, anunciada pela prefeitura no dia 1º de agosto, e que entra em vigor na próxima segunda-feira, 12.

Em entrevista ao Site Acorda Cidade, o advogado Ronaldo Mendes declarou que não houve participação do sindicato, da Cooperativa do transporte alternativo de Feira de Santana (Coopetrafs) e do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Feira de Santana (Sintrafs), no grupo criado para realizar os estudos da redução da passagem. Segundo ele, as entidades questionam o fato de não terem sido convidadas para o estudo.

O advogado informou também que a ação não deverá provocar a suspensão da tarifa a partir do dia 12, porque ainda não há previsão para o julgamento da ação judicial.

adblock ativo