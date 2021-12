Feira dos Caxixis terá shows de Léo Santana, É o Tchan e Danniel Vieira

A Feira dos Caxixis, uma das mais tradicionais da cultura do Recôncavo Baiano, irá movimentar o município de Nazaré (a 239 quilômetros de Salvador) durante o feriado da Semana Santa. Por lá, terá shows dos cantores Léo Santana, Danniel Vieira e da banda É o Tchan. Os artistas irão se apresentar no domingo. Porém, a feira estará aberta a visitação a partir desta quinta-feira, 13, das 8h às 22h.

Além da programação musical, a mostra de caxixis, exposta nas praças dos Táxis e Alexandre Bittencourt, também contará com mais de 200 barracas para exposição das peças, do artesanato e da gastronomia da região. Quem for ao município para curtir o feriado, irá encontrar o colorido das peças de artesanato em couro, madeira, sementes, moringas, potes, cofres em forma de porquinhos, jarras, purrões, objetos decorativos e utilitários.

Este ano, a atração ainda contará com a instalação de uma miniolaria, na qual um oleiro de Maragojipinho - distrito do município de Aratuípe - fará peças sob o olhar de moradores e visitantes.

O fluxo diário de visitantes na feira, em média, é de cinco mil pessoas, com pico na sexta-feira Santa, quando registra entre cinco e dez mil pessoas, segundo a prefeitura.

adblock ativo