Feira de Santana terá meia passagem de ônibus aos domingos

Assim como aconteceu em Salvador, os moradores de Feira de Santana passam a pagar 50% da tarifa de ônibus aos domingos e feriados. A medida foi anunciada nesta terça-feira, 30, pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho, e passa a valer a partir deste domingo, 5.

Somente os passageiros que pagarem a tarifa em dinheiro terão o benefício já que, segundo o prefeito, o valor do vale-transporte é maior.



De acordo com José Ronaldo, a expectativa é que o número de pessoas que utilizam o transporte público aumente aos domingos, cobrindo os custos para a manutenção dos ônibus. As informações são do site Acorda Cidade.

