Feira de Santana tem voo direto para Campinas a partir de 2ª

A partir desta segunda-feira, 2, o aeroporto de Feira de Santana passa a contar com uma conexão direta com Campinas, em São Paulo. O voo da companhia Azul Linhas Aéreas terá embarques de segunda a sexta-feira.

O voo terá saída do Aeroporto Vira Copos, em Campinas, sempre às 12h16 e retornará à cidade paulista, saindo do Aeroporto de Feira de Santana, às 14h. Nesta segunda-feira, será realizado o voo inaugural, com a presença do governador Rui Costa, do secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, representantes da companhia aérea e um grupo de empresários.

O desembarque no Terminal João Durval Carneiro, em Feira de Santana, está previsto para 13h35. Após a chegada do voo, o governador concederá uma entrevista coletiva.

