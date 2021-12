Feira de Santana tem nove casos notificados de H1N1

De acordo com o coordenador do Núcleo Regional de Saúde de Feira de Santana (108 KM de Salvador), Edy Gomes, nove casos da gripe H1N1 foram notificados na cidade. Destes, três resultados foram confirmados e deram positivo. As afirmações foram prestadas para o site de notícias Acorda Cidade. Já o óbito ocorrido no dia 10 deste mês, segundo o coordenador, foi de um paciente que morava no município de Saúde, localizado na região de Jacobina, a cerca de 353 KM de Salvador, e não na cidade de Feira de Santana, como foi divulgado. Os demais resultados estão sendo aguardados.

Sobre as vacinas, o coordenador informou que as doses contra o vírus H1N1 serão distribuídas em oito etapas, porém, ainda não chegaram ao estado. “Estamos aguardando a chegada das vacinas para a contagem e a logística necessária para a distribuição em todos os municípios da Bahia. O início da campanha é 23 de abril, mas está sendo antecipada em todo o país”.

Ainda de acordo com Gomes, o público-alvo da campanha é composto por gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, crianças de até cinco anos, pessoas privadas de liberdade, pessoas com morbidades e doenças crônicas.

Contudo, a possibilidade de uma epidemia do vírus não foi descartada por ele. “Essa é uma doença com transmissão aérea e existe a possibilidade de um grande número de casos e até mesmo surto, mas Feira de Santana não está ainda numa iminente possibilidade”, ressaltou. Conforme recomenda, as pessoas devem aumentar a frequência de lavagem das mãos e evitar a permanência em ambientes fechados com grande quantidade de pessoas, afim de evitar a contaminação.

