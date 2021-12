Feira de Santana tem alta de 12,6% assassinatos em 2012

A Policia Civil de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) divulgou esta semana o balanço de homicídios no segundo maior municipio do Estado da Bahia. De acordo com os números oficiais, no ano passado 412 pessoas foram assassinadas na cidade.

Conforme a série histórica, é o maior número de assassinatos ocorrido em Feira de Santana nos últimos sete anos, com uma alta da ordem de 12,6%, em relação ao ano anterior. Em 2011, a Polícia Civil registrou a ocorrência de 367 homicídios no município.

Segundo os dados da estatística policial, durante o ano passado morreram 41 jovens menores de 18 anos. Em 2011, morrem seis adolescentes a mais. O número de mortos com idades inferiores a 25 anos, ocorridas em 2012, fortalece o "titulo" de Feira de Santana como a segunda cidade com maior taxa de homicídios de jovens da Bahia, a sexta do Brasil. Os dados são do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA).

Para a titular da Delegacia de Homicídios do município, Milena Calmon, o perfil das vitimas de assassinato é, na maioria, de afrodescendentes, de baixa renda, com passagens pelas delegacias e presídios, envolvidos com o tráfico ou o consumo de drogas e outros delitos - como roubos e crimes de conotação sexual.

"Os números são dolorosos, mas são reais, gostaria muito que fosse zero. Porém, infelizmente, não podemos omitir a realidade que a estatística nos mostra", diz a delegada.

"A disputa pela boca de fumo do rival e as quebranças (comprar drogas e não pagar) sempre acabam em sangue", lamenta Milena.

Para a delegada, outro fator que contribui muito para o alto número de assassinatos no município é a precária condição de trabalho da Justiça: "Em Feira de Santana temos apenas um juiz para julgar vários crimes. Acredito que a morosidade transmite a sensação de impunidade. Os bandidos acreditam que não serão punidos e continuam aprontando".

Mais violento - Nas ruas, becos e vielas, o esgoto corre a céu aberto, em meio a buracos e mais buracos, com crianças brincado alheias à situação. É mais uma cena da violência urbana. Locais com esse perfil dominam o ranking da violência no município. É assim o bairro da Mangabeira, que com 21 homicidios "desbancou" o populoso George Américo.

Há anos, o George ostentava a fama de um dos lugares mais violentos da cidade. Um indicativo está em uma frase pintada no muro da quadra esportiva: "Comando Vermelho". Mas, em 2012, o bairro viu, após a implantação da Base Comunitária de Segurança, o crime migrar para outras comunidades. Após a chegada da base no George Américo, ocorreram "apenas" quatro homicídios.

De acordo com informações do coronel PM Adelmário Xavier, à frente do Comando de Policiamento Regional Leste, na Rua Nova, outro lugar onde há uma grande incidência de drogas, e que teve 19 assassinatos no ano que passou a criminalidade encontra-se também com "os dias contados".

Segundo o oficial, a próxima Base Comunitária de Segurança será implantada ali ainda este ano. "Com a parceria das policias e da população, iremos vencer essa guerra", incentiva o coronel.

Ele também informa que ações para combater "a raiz de tudo (drogas)" estão sendo realizadas. "No mês que vem daremos início a um curso técnico e tático - tiros, defesa pessoal, abordagens, administração de crise e direitos humanos - a todos os 1.766 homens que prestam serviços no município", informa.

Conforme ele, "estaremos nos reciclando para enfrentar o crime com mais qualidade. Na semana passada, obtivemos 30 novas viaturas e estamos no aguardo da chegada de mais veículos de duas rodas (motos) para fortalecer as nossas ações".

