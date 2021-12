Feira de Santana: suspeitos são presos com pistola da PM de Sergipe

Astony Teque de Oliveira Santana e Ednaldo dos Santos foram presos na cidade de Ferira de Santana (distante a 109 km de Salvador), após serem encontrados com uma arma da Polícia Militar de Sergipe. O caso ocorreu na quarta-feira, 24, mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil na tarde desta sexta, 26.

A pistola ponto 40 e outra arma calibre 380, com 16 munições, estavam enterradas em um terreno baldio, no fundo da casa de Ednaldo. Segundo a Polícia Civil, a arma foi furtada por ele em novembro do ano passado, no bairro Tomba, também em Feira.

Os supeitos foram localizados na rua Paraíba, no bairro Queimadinha, em posse de 150 porções, três tabletes e 16 papelotes de cocaína, além de uma pedra grande de crack.

A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e autuada por tráfico de drogas. Ednaldo também vai responder por posse ilegal de arma de fogo e de uso restrito.

Primeiro caso

Outro caso parecido ocorreu no no último dia 15 deste mês, quando cinco suspeitos foram localizados, em Simões Filho, com uma uma pistola da PM de Sergipe.

Os suspeitos estavam em um veículo modelo Corsa Classic quando foram abordados. Durante as buscas no carro, os policiais encontraram a arma com 15 munições intactas.

