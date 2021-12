Feira de Santana: Suspeitos de assalto morrem em confronto com a polícia

Cinco homens suspeitos de assaltar uma pizzaria morreram durante uma troca de tiros com a polícia, na manhã desta quarta-feira, 1º, no município de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com blog Central de Polícia, o assalto ocorreu na noite desta segunda-feira, 30, em uma pizzaria delivery localizada no bairro Santa Mônica. Dois suspeitos deram voz de assalto enquanto os outros permaneceram no carro.

O caso estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).Durante uma tentativa de abordagem realizada no bairro Santo Antônio dos Prazeres, os policiais foram recebidos a tiros. Os cinco suspeitos atingidos durante confronto foram socorridos e encaminhados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram aos ferimentos.

Com o quinteto a polícia apreendeu armas, munições e um veículo Renault Sandero com restrição de roubo.

