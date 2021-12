Feira de Santana registra um homicídio por dia em 2018

O município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) registrou a média de um assassinato por dia em 2018. Durante todo o ano, foram 368 Crimes Violentos letais Intencionais (CVLIs), sendo 355 homicídios e 13 latrocínios.

Segundo levantamento feito pelo site Acorda Cidade, com base nos registros da Polícia Civil, o número total de crimes ainda é menor do que o de 2017, quando houve 373 CVLIs, com 353 homicídios e 20 latrocínios.

Foram registradas ainda 59 mortes decorrentes de confrontos entre policiais e suspeitos em 2018, contra 38 mortes no mesmo período de 2017 e 52 em 2016.

