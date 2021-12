Feira de Santana registra quatro homicídios neste final de semana

Quatro casos de homicídio foram registrados neste sábado e domingo, 23 e 24, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo o Acorda Cidade, o primeiro Crime Violento Letal Intencional (CVLI) foi registrado na madrugada de sábado, quando o adolescente Vitor de Souza Miranda, de 15 anos, foi assassinado por volta de 1h, na Rua Pantanal Vamp, no bairro Gabriela. Ele foi executado com vários tiros na cabeça.

Humildes

Já na manhã de domingo, Josicleide Oliveira dos Santos Conceição, 24 anos, foi encontrada morta na Rua Lagoa do Mendes, no distrito de Humildes.

A vítima estava com a cabeça enrolada em um saco e um pedaço de tecido. Ela foi morta a tiros e possivelmente a pedradas. O crime pode ter ocorrido durante a madrugada.

Rua Nova

Por volta das 20h20 de domingo, Amauri dos Santos da Costa, 25 anos, morreu no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Segundo a polícia, ele foi baleado na cabeça e pescoço, na Rua Itororó, no bairro Rua Nova, e foi socorrido para o hospital em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Também no bairro Rua Nova, por volta das 21h04, Felipe Silva de Souza, 22 anos, morreu no HGCA, após ter sido baleado no braço direito, pescoço e costas.

Ele estava na Rua Platina, quando foi alvejado e em seguida socorrido por uma equipe do Samu para o hospital. Felipe ainda foi encaminhado para o centro cirúrgico, mas não resistiu. Segundo informações do boletim de ocorrências do HGCA, dois homens que estavam em uma motocicleta efetuaram os disparos.

Ainda não se sabe a motivação dos crimes.

