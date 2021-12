Feira de Santana registra 30 assassinatos em 29 dias

A cidade de Feira de Santana (a 109 Km de Salvador) registrou dois assassinatos nesta quarta-feira, 29, totalizando trinta homicídios desde o início do mês de janeiro. Média aproximada de um crime por dia. Pela manhã Elissando Higino Santos, 27 anos, foi assassinado a tiros na varanda de uma casa no bairro do Campo Limpo. Já pela tarde Itamar Cerqueira Santos, 36 anos, foi morto a facadas, no Conjunto Francisco Pinto.

De acordo com Ricardo Brito, coordenador da Policia Civil, mesmo os números sendo preocupantes, estão dentro da média do município que possui mais de 600 mil habitantes. "Em parceria com a Policia Militar, Ministério Público, Policia Técnica e o Judiciário, estamos batalhando para frear os criminosos", disse.

Brito acrescentou que 56% dos crimes ocorridos em janeiro desse ano já foram elucidados, inclusive com prisões. " Ressalto que todas as mortes tiveram envolvimento com as drogas".

Elissando foi morto na casa de Adalberto Correia, 48 anos, que viu um homem perseguindo a vítima, e logo após ouvir um tiro, tentou fechar o portão, mas, o rapaz entrou correndo na varanda, e o agarrou, colocando-o como escudo. "Por pouco não morri também. Foi tudo muito rápido, o atirador já chegou atirando. Só deu tempo de eu escapar dos braços dele. Morri e vivi novamente", lembrou, mostrando o peito todo arranhando.

Na casa, além de Adalberto havia também duas meninas de seis e nove anos e sua esposa. Junto ao corpo do rapaz, havia muito sangue e um cachimbo usado para o consumo de crack.

Um agente da Policia Civil apurou no local, que a Elissando não tinha registro de entradas em delegacias, mas, era usuário de drogas e tinha acabado de sair de sua casa, localizada rua V Concórdia, bairro George Américo. Após dar alguns passos, o rapaz foi surpreendido pelo homem. "Ele saiu correndo, entrou nessa casa e tombou com um tiro na cabeça. Tomando rumo ignorado, o assassino fugiu a pé", informou o policial que preferiu não se identificar.

No segundo crime, o vendedor de frutas Itamar foi surpreendido por um homem que o atingiu com uma facada em seu pescoço.

Populares ainda acionaram ao SAMU, mas quando a equipe de socorristas chegou ao local, o vendedor não tinha mais sinais vitais.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão à procura do criminoso.

Itamar morava no Corredor dos Ferreiras, Fazenda Boa Hora, no município de São Gonçalo dos Campos.

Após pericia nos locais, os corpos foram encaminhados para o Departamento de Policia Técnica (DPT) de Feira de Santana, para serem necropsiados.

