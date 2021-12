Feira de Santana receberá 350 mil doses da vacina contra a febre amarela

Após um macaco (do gênero mico) ter sido encontrado morto na cidade de Feira de Santana, no bairro conhecido como Sim e, ter o primeiro exame considerado positivo pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen) para febre amarela, o Ministério da Saúde vai disponibilizar 350 mil doses da vacina contra o vírus para o município.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, oito animais foram encontrados mortos no município, mas foi descartada a presença do vírus em dois deles. Seis macacos estão sendo examinados pelo Lacen.

Não matem os macacos

Vacinas

Segundo o órgão, uma parte da vacina deve chegar esta semana e, nos próximos dias serão distribuídas a todas as unidades de saúde, inclusive na zona rural. Quando as doses estiverem disponíveis, serão priorizadas as áreas periurbanas mais afastadas do centro da cidade e com vegetação mais ameaçadora.

Em nota, a secretária de Saúde de Feira de Santana, Denise Mascarenhas, informou que a população não deve agredir os pequenos macacos que circulam nos arredores de residências. "Primeiro porque isto é um crime ambiental e segundo porque eles não transmitem a febre amarela. Ao contrário, é uma ajuda, pois ao ser detectado com o vírus, está nos alertando".

