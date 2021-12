Feira de Santana: PM é preso com droga, surta e fica nu

Após denúncia anônima, policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) prenderam na noite de quinta-feira, 6, o soldado reformado da Polícia Militar (PM-BA), Edmilson Almeida Evangelista, de 42 anos, suspeito de tráfico de drogas. De acordo com agentes, foram encontrados meio quilo de pasta base de cocaína com o PM, que, durante a prisão, surtou, rasgou toda a roupa e ficou nu.

"Ele tentou driblar a prisão se passando por doente mental, mas quando conversamos com ele, bem antes, confessou todo o crime. Logo depois, rasgou a roupa", contou um policial.

No momento do surto, Edmilson, que reside em Juazeiro, estava sendo levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser submetido a exames de corpo de delito. Ele foi encaminhado novamente para a DTE, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, e começou a gritar enquanto rasgava a roupa: "Me solta, a minha cabeça está doendo muito."

De acordo com a polícia, a denúncia informava que um policial militar estaria transportando drogas de Juazeiro para Feira de Santana. Os agentes prenderam Edmilson em um ponto de apoio de ônibus intermunicipal e interestadual, localizado no bairro Cidade Nova.

Ele não quis falar com a imprensa, mas contou aos policiais que a droga pertencia a um motorista de caminhão. O PM disse que pegou carona e, após passar mal, tomou conta do veículo enquanto o proprietário teria saído. "Não sabia o que tinha na sacola. Estava com muita dor de cabeça e por isso fiquei olhando o caminhão. Não tenho nada haver com isto não", argumentou.

Após o flagrante o policial foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar, no 1º BPM em Feira de Santana. Em seguida, foi encaminhado para a casa de detenção da PM em Lauro de Freitas. Informações ainda dão conta que Edmilson foi aposentado por problemas de depressão, mas o Comando da PM não confirma.

