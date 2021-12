Feira de Santana: ônibus voltam a circular após paralisação

Após um dia de paralisação por cotna da greve da Polícia Militar (PM), os ônibus de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), voltaram a circular na manhã desta quinta-feira, 17.

A circulação dos coletivos vai acontecer entre até 17h, horário definido durante reunião com representantes do Sindicato dos Rodoviários.

Vans com tarifa gratuita circulam pelos terminais de ônibus para levar os passageiros aos pontos mais próximos. As informações são do Acorda Cidade.

