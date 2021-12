Feira de Santana: Mulher é estuprada, esfaqueada e assaltada

Uma comerciante de 50 anos está internada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) após ter sido vitima de violência sexual e facadas na madrugada deste domingo, 14, em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). O crime aconteceu na residência da vitima localizada no bairro Gabriela III, na periferia da cidade e o suspeito foi identificado como Anderson Santos Dias, 18 anos, sobrinho do namorado da vitima. Além da violência e tentativa de homicídio, o acusado levou a quantia de R$ 1.300 da comerciante.

A comerciante informou para familiares que chegou à casa por volta das 23 horas. Logo depois, o acusado bateu na porta alegando que o tio tinha o mandado buscar um objeto. Ao abrir a porta, a vitima recebeu um golpe conhecido por "gravata". "Ele a imobilizou e passou cerca de 4 horas abusando sexualmente dela, além da pressão psicológica. Após forçá-la a entregar o dinheiro, ele aplicou vários golpes de faca nela, que se fingiu de morta para ele ir embora", contou um familiar, que preferiu o anonimato.

Mesmo ferida, a comerciante conseguiu se arrastar até a porta da casa e gritar por socorro. Vizinhos acionaram o Samu, que a encaminhou para o HGCA, onde permanece internada. De acordo com informações do hospital, a paciente está consciente e seu estado de saúde é estável, sem risco de morte. No domingo, ela passou por uma reavaliação de uma equipe composta de ginecologistas, cirurgiões e neurologista e foi submetida a exames.

Moradores do local estão assustados e só aceitaram conversar com a reportagem sem serem identificados. Uma vizinha que ajudou a socorrê-la informou que o acusado, após a violência, teria tomado banho e fugido pelo basculante do banheiro. "Ela perdeu muito sangue e tivemos que arrombar a grade para poder tirá-la, pois ele a deixou trancada. Ele é um monstro, pois há conheceu um dia antes desta violência", disse.

A vizinha diz que a comerciante mora com uma filha de 10 anos, que estava na casa do pai no momento da violência. "Deus a tirou daqui, pois acredito que a tragédia seria maior", disse.

O namorado da comerciante, que também preferiu o anonimato, contou que o sobrinho é usuário de drogas e que esteve preso em Salvador por tentativa de assalto e de homicídio. "O coloquei para trabalhar comigo para ajuda,r e sábado estive na casa dela e em seu estabelecimento com ele. Jamais imaginaria que ele fizesse uma tragédia desta. Quero que ele seja pego e a justiça seja feita", desabafou.

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) iniciou as investigações mas, como houve assalto, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Repressão Furtos e Roubos (DRFR).

