Feira de Santana monta estrutura para evitar surto de H1N1 na micareta

Com os nove casos de síndrome respiratória notificados em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) e a confirmação de um caso de H1N1 – além dos outros dois casos de pacientes que moram em Salvador, mas estão no município – a Secretaria de Saúde local preparou equipes e estrutura própria para evitar a proliferação do vírus na tradicional micareta da cidade, que começa nesta quinta-feira, 19.

A festa segue até domingo, um dia antes do início da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe prevista para começar na próxima segunda, 23.

Nesta quarta, 18, a equipe de reportagem de A TARDE esteve em Feira de Santana para verificar como a cidade se preparou para evitar a propagação da doença no período da micareta.

Para conter a contaminação pelo vírus H1N1 e agravos de doença respiratória, a rede de saúde contará com trabalho de plantão de cerca de 500 profissionais espalhados pelo circuito da micareta.

Haverá ainda sete policlínicas, seis ambulâncias a postos, duas unidades de pronto atendimento (UPAs), além do posto de saúde instalado no circuito da festa, na avenida Presidente Dutra. Informativos educacionais serão distribuídos por todos os pontos.

Em caso de infecção ou diagnóstico da doença, o folião passará por triagem e esses resultados serão enviados para o estado. Além disso, o município realizará busca ativa e apurará se o folião teve contato com pessoas que vivem em Feira, com membros da família e outros indivíduos.

Estratégia

Em entrevista ao A TARDE, a coordenadora interina de vigilância epidemiológica de Feira de Santana, Neuza Santos, e a enfermeira da vigilância do município, Bruna Carvalho, destacam que a informação também será parte importante do processo de articulação e apoio da rede. Cartazes, informativos, panfletos estarão espalhados, inclusive com ações em semáforos e áreas estratégicas.

Segundo ela, a rede de saúde está estruturada para a micareta e também para esse período de outono-inverno, que é o de maior proliferação do vírus. “Estamos trabalhando na prevenção e no controle. A recomendação é que as pessoas gripadas evitem aglomerações, usem sempre lenços descartáveis. O uso do álcool 70 é muito importante e disponibilizaremos em vários pontos da festa. Também é importante a limpeza das mãos com água e sabão”, orienta.

Nos shoppings e no terminal rodoviário também serão disponibilizados álcool 70 e informativos. “A higiene é a melhor prevenção. Estamos trabalhando com a ideia de etiqueta respiratória. Ao espirrar, o ideal é que a pessoa use a parte próxima ao antebraço para tampar o espirro e não usar as mãos”, recomenda Neuza Santos. Assim como vários estados, a Bahia está em sinal de alerta com relação ao vírus H1N1. O último ano em que Feira de Santana esteve nessa situação foi em 2016, quando houve registro de dois casos de H1N1.

