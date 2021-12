Feira de Santana monta esquema de transporte para Exame da OAB

Um esquema especial reforçará neste domingo, 18, o transporte coletivo na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador) para a primeira fase do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As informações são da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

A partir do horário de 11h, a linha de ordem 010 de Cidade Nova via Terminal Central recebe reforço de um ônibus extra para facilitar a mobilidade dos candidatos que usam o corredor de acesso ao local de provas, na Faculdade Pitágoras, localizada na avenina José Falcão da Silva, no bairro Queimadinha.

A cada 25 minutos, um ônibus a mais atenderá a mesma região por meio da linha especial, saindo do Terminal Central indo para a Faculdade Pitágoras via Av. José Falcão. Todo o esquema será executada pela empresa Rosa (confira as opções de linha abaixo).

Meia passagem

O usuário do Sistema Integrado de Transporte (SIT) que possui o Cartão Via Feira terá direito ao benefício da meia passagem (R$ 1,90), oferecido aos domingos e feriados pela prefeitura.

Os candidatos também podem acessar o aplicativo SIU Mobile e companhar o horário de chegada e de partida dos ônibus.

adblock ativo