Feira de Santana: Jovem morre após troca de tiros entre policiais e suspeitos

Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos de homicídio resultou na morte do jovem Aelson Costa Silva, 20 anos, neste sábado, 27, estrada da Pedra Ferrada, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Aelson morava no bairro Asa Branca e trabalhava em um mercadinho. A polícia investiga o caso, de acordo com informações site do Acorda Cidade.

A polícia começou uma perseguição por volta das 16h25, na Estrada do Besouro, sentido Pedra Ferrada/Asa Branca, após a informação de que três homens tinham atirado em duas pessoas em localidades diferentes. O trio estava em um veículo prata, modelo Honda/Fit, placa AXW 8019, sendo a placa tinha restrição de roubo.

Os crimes iniciaram por volta das 12h40, quando os suspeitos atiraram oito vezes em Roberto de Jesus Oliveira, 43 anos. A vítima estava na rua Otávio Mesquita, no bairro Baraúnas. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O estado de saúde não foi informado.

Segundo o site, logo depois de atingirem Roberto, por volta das 12h55, o grupo tentou assassinar outro homem, que não teve o nome revelado, na Rua Pará, no bairro Queimadinha. Ele também foi atingido por vários tiros e socorrido por moradores do local para o Hospital Clériston Andrade. Também não há informações sobre o estado de saúde.

Os criminosos fugiram após perceberem a aproximação de uma equipe da guarnição da Peto 65. O trio disparou vários tiros conta os policiais. Ele fugiram e para estrada da Pedra Ferrada. Durante a fuga, dois motociclistas foram atropelados e o carro colidiu cerca, os suspeitos desceram do carro permaneceram dando tiro contra os policiais e fugiram para um terreno.

A Peto 65 encontrou o homem caído, sangrando e com a arma em punho. A arma foi apreendida e o suspeito encaminhado para o HGCA, mas não resistiu aos ferimentos.

