Feira de Santana: Homem é encontrado morto em matagal

Um homem de 28 anos foi encontrado morto na manhã deste domingo, 21, no bairro Viveiros, em Feira de Santana, a 117 km de Salvador.

O corpo do operador de máquinas Fabiano Augusto Diniz Oliveira foi localizado em um matagal sem roupas, com as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça.

Próximo ao local do crime estava o carro da vítima, modelo Uno. Também foram encontrados os documentos pessoais de Fabiano, que estavam espalhados pelo terreno. De acordo com informações da polícia, o local onde o carro estava é utilizado por traficantes e usuários de drogas.

O corpo de Fabiano, que morava na cidade há três meses, foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai realizar a perícia. As informações são do site Acorda Cidade.

adblock ativo