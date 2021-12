Feira de Santana ganha novo viaduto no dia em que celebra 184 anos

Foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira, 18, durante o aniversário de 184 anos de emancipação do município de Feira de Santana, um novo viaduto que liga a avenida Nóide Cerqueira à BR-324. Foram gastos na obra viária R$12 milhões.

"Hoje nós completamos uma grande obra, que é a Nóide Cerqueira, essa maior avenida feita em Feira de Santana. E agora completamos a obra com este viaduto, com um investimento, que além de segurança, dá mais trafegabilidade a todo o fluxo da Nóide, e assim nós vamos melhorando a mobilidade e o tráfego aqui em Feira de Santana", afirmou o governador Rui Costa, em nota enviada à imprensa.

Na oportunidade, Rui ainda anunciou uma reforma na emergência do Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA). "Eu autorizo R$5 milhões pra reforma da emergência, para assim a gente ir melhorando o perfil do hospital", confirmou.

As obras do viaduto foram realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) através da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder). O viaduto possui 104,70m de extensão, 11,35m de largura total, incluindo pista de rolamento e passeio, duas faixas de tráfego e duas alças com extensão de 607m, no sentido Feira - Salvador.

No mesmo dia, o governador ainda entregou, ao lado do secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, 55 tratores e implementos agrícolas a associações de 40 municípios baianos. Os materiais custaram, juntos, R$5 milhões, resultante de emendas parlamentares.

Rui Costa assinou convênios no âmbito do programa Bahia Produtiva, para prestação de serviço de captação, beneficiamento e distribuição de leite do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Leite)."Assinamos o convênio com 131 municípios no valor de R$ 19 milhões que pretendem disponibilizar 145.000 litros de leite diariamente, de graça, nas creches, escolas municipais e nos asilos", explicou o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins, também em nota enviada à imprensa. A Associação Comunitária de Maria Quitéria também foi beneficiada com um investimento de mais de R$ 250 mil.

Junto com o secretário de Infraestrutura Hídrica, Cássio Peixoto, o governador ainda fechou um acordo de cooperação entre o estado e 38 municípios para gestão associada do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa). A cooperação também prevê o apoio da Embasa à elaboração dos planos municipais de saneamento básico.

