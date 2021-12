Feira de Santana ganha base comunitária

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 27, em Feira de Santana, a décima base comunitária da Bahia. A cerimônia contou com a presença do governador Jaques Wagner, do secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alfredo Castro.

Inicialmente, o município recebe uma base provisória em módulos habitáveis, mas que vai funcionar da mesma forma que a definitiva no Conjunto George Américo, bairro onde há grande concentração de tráfico de drogas e homicídios. Funcionará com um efetivo de 80 policiais, radiopatrulhamento (com quatro viaturas e oito motos), além de videomonitoramento, com dez câmeras.

Em Salvador, os bairros que já contam com bases comunitárias são Fazenda Coutos, Complexo de Amaralina (Nordeste de Amaralina, Santa Cruz e Vale das Pedrinhas), Calabar e Rio Sena. Além disso, duas foram instaladas no interior, uma em Lauro de Freitas (Itinga) e outra Itabuna.

