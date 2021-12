Feira de Santana ganha 1ª usina de energia de biogás na Bahia

A primeira usina baiana de energia de biogás foi inaugurada nesta segunda-feira, 19. O biogás é um poluente produzido a partir da decomposição do esgoto e agora é transformado em energia elétrica após a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Bacia do Jacuípe, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

“Com este novo modelo de utilização do biogás, estamos cuidando melhor do meio ambiente e gerando mais economia, o que deve refletir positivamente também na tarifa de água e esgotamento. É a primeira implantação dessa experiência na Bahia e, neste formato, com a tecnologia que usamos aqui, é a primeira do Brasil”, destacou o governador Rui Costa que participou da inauguração.

Toda a energia produzida a partir do biogás será utilizada para suprir em 70℅ o consumo mensal de eletricidade do próprio sistema de esgotamento. A conversão reduz em 95% a emissão de gases poluentes e diminui o gasto mensal da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), na manutenção do sistema, de R$ 26 mil para R$ 5 mil, o que proporciona uma economia anual de R$ 252 mil.

“Estamos agregando tecnologia e muitos benefícios à cidade com esse novo modelo de geração de energia. Vamos ampliar a experiência para Vitória da Conquista e depois para mais cidades”, revelou o titular da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto.

De acordo com o governo, o projeto da usina a partir do gás metano vai gerar a produção de 80% da energia necessária para o funcionamento da Estação de Tratamento da Embasa. O investimento na usina foi da ordem de R$ 4,6 milhões.

