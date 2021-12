Feira de Santana: estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus

Cerca de 200 estudantes de escolas públicas de Feira de Santana fizeram uma caminhada pelas ruas do centro da cidade nesta sexta-feira, 23, até a porta do prédio da prefeitura. Eles queriam uma audiência com o prefeito Tarcízio Pimenta, para pedir que não seja concedido aumento no preço da passagem de ônibus, que atualmente custa R$ 2,00.

adblock ativo