Feira de Santana entra em alerta contra a dengue

Este ano, 2.482 casos suspeitos de dengue já foram notificados em Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Destes, 1.719 já foram confirmados - 3 deles, de dengue hemorrágica - e cerca de mil notificações ainda estão sendo analisadas pela Vigilância Epidemiólogica (Viep).

Embora não se fale em epidemia, os números têm deixado as autoridades da área de saúde em estado de alerta. O índice de infestação predial na cidade é de 1,2%, acima do considerado como aceitável pelo Ministério da Saúde: até 1%.

"Estamos nos preparando para um período prolongado da doença, por isto estamos adotando medidas emergenciais e duradouras, como capacitação de profissionais, orientações à população e medidas de combate aos focos", afirma a coordenadora da Viep, Amarry Morbeck.

O local com maior índice é o distrito de Humildes, com 268 casos suspeitos da doença. Em segundo, vem o bairro do Tomba, com 161 notificações. Em seguida, Parque Ipê, com 118; Parque Panorama, 97; Gabriela, 93; e o distrito de Maria Quitéria, com 77 casos notificados.

"Em Maria Quitéria, a doença estava sob controle, mas este mês houve um aumento considerável", ressaltou a coordenadora.

Prevenção - Amarry chama a atenção da população para prestar mais atenção aos cuidados para evitar focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, nos períodos chuvosos.

Segundo ela, 80% dos focos de dengue na cidade são intradomésticos, ou seja estão ligados à falta de prevenção nas residências. "O controle da doença depende das pessoas, que não devem acumular lixo, pneus, recipientes e todo objeto que possa juntar água parada", destaca.

Moradora do Tomba, Josefa Santos diz que não teve a doença, mas vários vizinhos já foram vítimas. "Limpo a casa e o quintal, mas há vizinhos que não adotam medidas preventivas e colocando a vida deles e a dos demais em risco", disse.

Combate - Além de ações como a identificação de focos do mosquito transmissor da dengue e a pulverização de inseticida na área externa das residências com bombas costais, a Vigilância Epidemiológica está disponibilizando um telefone para denúncias sobre possíveis locais de infestação: 0800 284 6656.

"Estamos também com mutirão de limpeza e campanhas educativas em todos os bairros, em escolas, creches, enfim, todos os locais, pois o trabalho de combate deve ser feito em parceria com a população", destacou a coordenadora da Viep.

