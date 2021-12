Feira de Santana deve abrigar novo prédio do HCT

O novo Hospital de Custódia e Tratamento da Bahia (HCT) deve ser instalado no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). Um grupo formado por representantes da Defensoria Pública, Secretaria de Saúde (Sesab) e do Ministério Público, entre outras entidades, visitou um imóvel na cidade na quinta-feira, 18, e classificou o local visitado como favorável para abrigar os internos.

Alegando a não oficialização da escolha do imóvel, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) prefere não divulgar o endereço do novo espaço prisional. Entretanto, o defensor Alan Roque, da subcoordenadoria da Especializada de Crime e Execução Penal, antecipa que a avaliação do local é positiva e que a transferência dos internos do atual HCT para o novo imóvel só depende da anuência da Sesab.

A possível "nova célula", como é chamado o espaço pela Secretaria de Saúde, tem capacidade para 60 leitos, banheiros, boa ventilação e luminosidade, além de uma área externa própria para o convívio social.

Motivos da transferência - Por meio de uma série de inspeções, o Núcleo de Crime e Execução Penal atestou que o atual HCT, na Baixa do Fiscal, em Salvador, não possui condições para abrigar internos. O incêndio no imóvel, provocado por presos na última semana, teria agravado ainda mais a situação. Por isso, a Defensoria Pública pede que o Estado agilize a transferência dos presos.

A Seap, segundo a própria Defensoria, prometeu acelerar as mudanças, já que a reforma do atual prédio do HCT deve iniciada em julho deste ano.

adblock ativo