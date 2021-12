Feira de Santana: costureira é morta ao receber flores

A costureira Josefa Barbosa de Lima, de 53 anos foi assassinada nesta terça-feira, 23, na cidade de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), ao receber flores. O crime aconteceu, no conjunto Feira X, por volta do meio-dia.

Segundo informações do site local, Acorda Cidade, um homem chegou no portão da casa com uma planta ornamental e a chamou. Ao receber as flores, Josefa foi atingida por um tiro na cabeça.

A polícia ainda não tem informações sabre a motivação e nem a autoria do crime . As floriculturas da região estão sendo investigadas pela polícia.

