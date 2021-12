Feira de Santana comemora 181 anos da emancipação política

Os 181 anos de emancipação politica de Feira de Santana são comemorados nesta quinta-feira, 18. A data teve uma programação diversificada que contou com música, apresentações culturais, exposições fotográficas e homenagens a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do município. A cidade que tem 612 mil habitantes, é a sexta maior do interior do país e tem população superior a de oito capitais estaduais.

"É com orgulho que comemoramos esta data. Feira de Santana abriga não só os seus filhos, mas todos que por aqui chegam. É uma data de reconhecimento e agradecimento", destacou o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

As comemorações começaram logo cedo com a celebração de uma missa em ação de graças na Igreja Matriz de Nossa Senhora Santana. Logo depois alunos de escolas municipais apresentaram várias atividades culturais em um palco no Espaço Marcus Moraes no centro da cidade. O que levou centenas de pessoas para o local.

"É uma boa iniciativa, é uma oportunidade dos alunos conhecerem a história da cidade de maneira lúdica. Eles estão se apresentando maravilhosamente", disse a ambulante Gorete Caldas.

Para a recepcionista Lívia Moreira o dia é de festa e o município deveria ter declarado feriado, para que as pessoas pudessem participar ativamente das comemorações. "Estou no meu horário de intervalo e vim prestigiar o evento. Se fosse feriado, teriam muita gente aqui. É uma pena não poder ficar muito tempo, pois as crianças estão fazendo o seu melhor", frisou.

Embora se comemore a emancipação politica da cidade o dia não é considerado feriado municipal, e sim foi dado ponto facultativo a órgão municipais. Apenas as policlínicas, Samu, Guarda Municipal e Superintendência de Trânsito funcionaram normalmente.

De acordo com o secretário municipal de Administração João Marinho, desde o primeiro ano em que a data foi comemorada, foi publicado um decreto considerando o dia do aniversário de Feira como ponto facultativo nas repartições municipais, uma vez que a cidade já havia atingindo o limite de feriados municipais estabelecido por lei, que no total são quatro e ocorrem nos dias 24 de junho (São João), 26 julho (Senhora Santana - padroeira da cidade), Sexta-Feira da Paixão e Corpus Christi.

Na Câmara de Vereadores aconteceu uma sessão especial com palestra proferida por Carlos Alberto Almeida. Logo depois 50 pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade em diversos segmentos receberam a comenda da Ordem Municipal do Mérito de Feira de Santana. "São homens e mulheres que, mesmo que não apareçam, se doam pelo progresso e engrandecimento da nossa terra. Por isso merecem não apenas o nosso reconhecimento, mas o nosso agradecimento", afirmou o prefeito.

A noite vai ter a apresentação musical da cantora Carol Pereyr, seguida de um show pirotécnico.

