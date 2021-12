Feira de Santana: 30 kg de maconha são apreendidos em casa usada como esconderijo

Trinta quilos de maconha foram apreendidos nesta quarta-feira, 22, em uma casa usada como esconderijo em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. A apreensão, realizada por agentes da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), foi realizada a partir de uma denúncia anônima. A droga pertencia a três suspeitos que conseguiram fugir pelos fundos da construção.

Segundo o comandante do Policiamento da Região Leste, coronel Luziel Andrade, a polícia já tem pistas de quem são os suspeitos. O esconderijo estava localizado na rua Oriente, no bairro do Papagaio.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes local.

