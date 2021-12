Feira de Santana: 10 mil alunos ficaram sem aulas

Cerca de 10 mil alunos da rede municipal que estudam nos oito distritos de Feira de Santana (a 108 km de Salvador) ficaram fora das salas de aula nesta terça-feira, 16. O motivo foi a paralisação dos condutores de veículos que fazem o transporte de professores por falta de pagamento. Ao todo 40 kombis, vans, microônibus e ônibus fazem o transporte nos três turnos levando os cerca de 200 docentes para as escolas. Os manifestantes afirmam que desde o mês de agosto não recebem o pagamento pelo serviço.

"Como podemos arcar com as despesas da manutenção de veículos, combustível e pagamento de funcionários sem receber o nosso dinheiro? Paramos e só retornamos quando o dinheiro estiver na conta", afirmou um dos condutores, que preferiu anonimato.

Os condutores e os veículos ficaram parados em frente a Secretaria Municipal de Educação, à espera do secretário José Raimundo Azevedo para tentar negociar, mas foram encaminhados para a secretaria da Fazenda, onde foram informados que o pagamento estaria disponibilizado no final da manhã, o que não ocorreu. "Até o momento só promessa, o dinheiro não entrou. Esta é a quarta vez que paramos por falta de pagamento, somo pais de família e dependemos disto para sobreviver", desabafou outro motorista.

O diretor da APLB, Germano Barreto, informou que tomou conhecimento da paralisação pelos professores e que estava intermediando as negociações entre os condutores e a prefeitura. Ele disse que, com a paralisação, cerca de 80% das escolas dos distritos não tiveram aula. "Isto nos preocupa, pois o calendário já está atrasado devido a paralisações dos professores e agora o transporte. Vamos tentar intermediar para resolver logo esta situação", frisou.

José Raimundo Azevedo discordou da informação da APLB, alegando que nem todas as escolas paralisaram as atividades, embora não tenha informado quantas realmente ficaram fechadas. "Temos alguns professores que residem nos distritos e outros que não utilizam estes transportes e foram trabalhar, mas posso garantir que a paralisação não atingiu todas as escolas dos distritos", garantiu.

O secretário da Fazenda, Wagner Gonçalves, informou que o pagamento dos veículos que fazem o transporte não é de responsabilidade da prefeitura, e sim de um empresa terceirizada, mas que estavam tentando levantar se havia o atraso no repasse para resolver a situação. "Estamos levantando se há processo de pagamento em atraso, mas garanto que amanhã este pagamento estará na conta", disse.

Acordo - Em nota enviada à imprensa, por meio das assessoria de comunicação, nesta quarta-feira, 17, a Secretaria de Educação de Feira de Santana informou que o pagamento dos condutores dos veículos utilizados no transporte de professores para a zona rural do município será creditado pela Secretaria Municipal da Fazenda nesta quinta-feira, 18. Os valores repassados à empresa responsável pela prestação do serviço são referentes ao mês de agosto.

Ainda conforme o comunicado, segundo o secretário Wagner Gonçalves, já na próxima semana, deverá ser pago o montante referente ao mês de setembro. "Ele [o secretário] esclarece que as vans são contratadas pela empresa Gabriel Nascimento Soares, vencedora da licitação para transportar os professores, cabendo à mesma o repasse dos valores devidos", diz a nota.



Com a garantia do pagamento, o secretário de Educação, José Raimundo Pereira de Azevêdo, acredita que as atividades nas escolas da zona rural estarão normalizadas já nesta quinta.

