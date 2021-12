Feira de Profissões percorre oito municípios baianos

A Feira de Profissões do Senac oferecerá oficinas, palestras, workshops e consultorias gratuitas entre os dias 9 e 28 de março em oito cidades baianas.

Durante o evento serão debatidas diversas áreas como Gastronomia, Beleza, Tecnologia da Informação, Moda, Saúde, Comunicação, Comércio, Gestão e Educação a distância,que de acordo com o Senac, estão no rol de de tendências para o mercado em 2020.

Além da capital baiana, o evento ocorre em Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Os interessados podem se inscrever através do site do Senac e os participantes receberão certificado de participação.

A primeira cidade a receber a Feira de Profissões é Salvador, com uma programação intensa de 9 à 14 de março, na praça de serviços do Salvador Shopping (piso G1). Já no interior ocorrerá primeiro em Camaçari (10 e 12/03), depois em Feira de Santana, 11 a 14/03, Vitória da Conquista, 23 a 28/03, Lauro de Freitas, 23 a 27/03, Santo Antônio de Jesus, 24 a 27/03, Porto Seguro, 25 e 26/03, e Alagoinhas, 25 e 26/03.

