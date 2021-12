Feira de Caxixis movimenta a cidade de Nazaré até domingo

Mais antigo evento ceramista da América Latina e uma das maiores feiras de artesanato baiano, a Feira de Caxixis, em Nazaré (distante a 216 quilômetros de Salvador), no Recôncavo baiano, está aberta até domingo.

Iniciada nesta quinta-feira, 28, a feira atrai visitantes de todo o Estado, principalmente de cidades vizinhas, interessados nas tradicionais peças de cerâmica, conhecidas como caxixis.

Durante quatro dias, a feira reúne história, arte e tradição, em um só lugar, dando à Praça Alexandre Bittencourt um colorido todo especial. Nas barracas, artesãos de Maragojipinho expõem e vendem objetos como moringas, potes, cofres em forma de porquinhos, jarras e miniaturas de utensílios domésticos.

Peças utilitárias, como panelas, frigideiras de barro e luminárias também fazem parte da grande variedade de objetos fabricados pelos artesãos. O evento reúne, em um único espaço ao ar livre, cerca de 220 oleiros de Maragojipinho, distrito de Aratuípe, município de 8.500 habitantes e distante 77 km da capital baiana (via Ilha de Itaparica).

Segundo dados da Associação de Auxílio Mútuo aos Oleiros de Maragojipinho (Aamom), há 114 olarias no local, onde 90% dos 2 mil moradores vivem direta ou indiretamente da atividade.

Música e religião - A programação da Semana Santa em Nazaré conta, ainda, com atrações musicais para animar a festa. nesta sexta, 29, é dia de shows com Filhos de Jorge e Harmonia do Samba; No sábado, 30, Ara Ketu e Black Style; e domingo, Guettho é Guettho.

Quanto à programação religiosa da época, o visitante pode passear pela extensa Via-Sacra da cidade e conhecer a estátua do Cristo, com 15 metros de altura, localizada no Morro do Silêncio.

As 14 estações da Via-Sacra recontam, por meio de esculturas, a trajetória da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Outra opção é assistir ao espetáculo Paixão de Cristo, que será encenado nesta sexta, às 19 horas, no Centro Artesanal Maria Fumaça.

