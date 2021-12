Feira contabiliza 49 homicídios em menos de 2 meses

Em menos de 24 horas quatro pessoas foram assassinadas em Feira de Santana. As vítimas, todas do sexo masculino, foram mortas a tiros e segundo a polícia tinham envolvimento com delitos. Entre os mortos, está o adolescente Davi Beldroelga Souza, 17 anos, que foi alvejado com mais de 10 tiros na cabeça quando andava em uma rua do bairro campo Limpo na manhã desta sexta-feira, 14.

Os crimes estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios (DH) e até o momento os autores não foram identificados. Este ano, Feira já registrou 49 homicídios, sendo 17 este mês.

De acordo com informações policiais, o adolescente tinha sido apreendido recentemente por envolvimento com drogas e assaltos e vinha recebendo ameaças. Nesta sexta ele passava na rua Cabo Frio quando foi perseguido por dois homens que estavam em uma motocicleta e começaram a atirar. A vítima tentou correr, mas foi perseguida e morta.

Familiares que estiveram no local do crime não quiseram falar com a imprensa. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado.

Outros - Na noite de quinta-feira, 13, Ubirajara Santos Boaventura, conhecido como Scooby, 22 anos, foi assassinado no interior de um ônibus da empresa Princesinha, que faz a linha Asa Branca via Pampaloma. O crime aconteceu quando o ônibus do transporte urbano, de placa FDC-3685, estava na Avenida Primavera, na localidade Tesoura, bairro Sobradinho.

Segundo informações de testemunhas, o jovem foi baleado quando subia no coletivo, por dois homens que se aproximaram da porta e efetuaram os disparos. O jovem residia no bairro George Américo.

Ainda na noite de quinta, Johnny da Silva Souza, 27 anos, foi morto com vários tiros quando estava parado em uma sinaleira da Avenida Getúlio Vargas, próximo à praça de alimentação. Os autores do crime vieram pela calçada e atiraram no jovem. Eles fugiram em uma motocicleta do tipo Cinquentinha. Populares acionaram o SAMU que, ao chegar no local, constatou o óbito. A vítima residia no bairro Gabriela.

Por volta do meio dia, um homem foi assassinado e uma mulher foi baleada na Feirinha da Estação Nova. Valdemir dos Santos Ferreira, 43 anos, foi a uma barraca com um amigo e pediu uma cerveja. Quando sentou, foi abordado por dois homens que efetuaram os tiros. A vítima morreu no local.

Durante os disparos, a irmã da proprietária da barraca, Rosa Correia, foi baleada no pé direito e levada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi medicada e liberada.

