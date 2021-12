Feira Cidadã deve atender 5 mil pessoas em Pedro Alexandre

Uma edição especial da Feira Cidadã aconteceu nesta quarta-feira, 24, no município de Pedro Alexandre, localizado a 446 km de Salvador. O evento segue até quinta-feira, 25, e oferece serviços de saúde e cidadania, devendo atender mais de cinco mil pessoas.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), Pedro Alexandre foi uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que atingiram o nordeste baiano nas últimas semanas.

Promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a Feira Cidadã marcou presença em Coronel João Sá, cidade que também foi atingida pelas chuvas.

A Feira Cidadã disponibilizou consultas e exames nas especialidades de cirurgia geral e clínico geral, pediatria, oftalmologia (com rastreio de catarata e distribuição de óculos), odontologia, ultrassonografia de diferentes áreas, ecocardiograma, além de preventivos, imunização e testes rápidos.

Foram ofertados também serviços na área de Cidadania, com uma carreta do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), os moradores de Pedro Alexandre podem emitir primeira e segunda via da identidade, se inscrever no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e certidão de antecedentes criminais.

adblock ativo