Feira Baiana da Agricultura Familiar completa 10 anos com consolidação no mercado nacional

A Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária chega à sua 10ª edição ainda mais forte, para celebrar o crescimento do segmento que se consolidou e ganha cada vez mais o mercado da Bahia e do Brasil. O evento acontece de 23 de novembro a 1º de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, durante a Fenagro 2019.

Este ano, além dos produtos já conhecidos como as cervejas artesanais de umbu e de licuri, linguiça de tilápia, iogurte de café, umbu e licuri e licuri caramelizado, a feira traz novidades como cerveja de maracujá da Caatinga, iogurte de abacaxi, cosméticos feito à base de mel, drinks de café, chopp de licuri, de cupuaçu e de mel de cacau, barras de chocolate com pimenta, gengibre e muito mais.

Considerado o maior evento de comercialização da agricultura familiar do país, a feira é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes/BA), e traz para a capital 2.638 produtos de 292 empreendimentos de toda a Bahia.

Em um ambiente agradável, com 27 armazéns cenográficos, que trazem toda a riqueza genuinamente produzida por associações e cooperativas da agricultura familiar, o público visitante vai se sentir no interior baiano.

Também estarão sendo comercializados cortes especiais de cordeiro, espetinho de bode, carne defumada de caprino, azeite de licuri, vinho caseiro de jaca, queijo de leite de cabra maturado na cachaça e ao vinho, hambúrgueres de sardinha e de jaca, tilápia, ostra, cafés finos, chocolates, nibs caramelizado e granulado, cachaças, licores, mel, pólen, geleias, café gourmet, flocão de milho não transgênico, castanhas de caju, doces, sorvetes, sequilhos, biscoitos, beijus, artesanato, moda, cosméticos e muito mais.

Na 10ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, teremos ainda uma Praça Gastronômica com uma Vila do Forró, uma Cozinha Show, Praça Quilombola, Praça Indígena, Feira de Artesanato e Feira Tecnológica. Haverá também um rico conteúdo técnico-científico como o Simpósio de Pesquisas, as inovações do Balcão Tecnológico, seminários temáticos e eventos diversos, para fortalecer a agricultura familiar da Bahia, além de uma vasta programação cultural.

Expoentes da Agricultura Familiar

Para marcar os 10 anos da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o evento contará com a exposição fotográfica Expoentes da Agricultura Familiar, uma homenagem a personagens que contribuíram para a construção da história da agricultura familiar baiana. Será lançado ainda um novo selo da agricultura familiar, que se tornará obrigatório pelas associações e cooperativas a partir da portaria da SDR. Durante a feira, a Bahia também fará a adesão, oficialmente, à Década da Agricultura Familiar, lançada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Praça Gastronômica com uma Vila Forró

Uma das novidades da feira são as Ilhas do Bode e do Pescado. Na ilha do Bode, o público vai se deliciar com pratos como bode assado, hambúrguer de cordeiro, cortes especiais de cordeiros e cabritos como carré francês, filé mignon, costeleta, linguiças caprinas ovinas tradicionais, apimentadas e para churrasco. Na Ilha do pescado, catados de siri, aratu, sururu, chumbinho, linguiça defumada de peixe, filé, espetinho e caldo de peixe compõem alguns dos pratos que estarão sendo comercializados.

Na Praça Gastronômica, também poderá ser apreciada a culinária trabalhada pela agricultura familiar diversas regiões da Bahia, como as ostras do Recôncavo, a galinha caipira do Portal do Sertão, a moqueca de tucunaré da Chapada Diamantina e a Tapioca Gourmet do Sudoeste Baiano.

Além disso, para os amantes de uma boa bebida, a praça conta com quiosques com cerveja de maracujá da caatinga, chopp mel de cacau, de umbu, frozen de cachaça Abaíra e frozen de cachaça Paramirim.

Cozinha Show

Na Cozinha Show – Sabores e Saberes da Agricultura Familiar, nomes renomados na gastronomia como Fabrício Lemos, Marina Sabino, Bruna Moreira, Andrea Albuquerque, Caco Marinho, Rafael Zacarias e José Morchon farão uma interação entre a gastronomia e a origem dos alimentos com a apresentação de pratos desenvolvidos a partir dos produtos comercializados na feira.

Durante toda a semana, os chefs de cozinha darão aulas para estudantes de gastronomia de universidades públicas e faculdades privadas, com intuito de resgatar saberes culinários dos povos rurais, indígenas e quilombolas, revelando memórias e tradições no preparo de alimentos pouco processados, com a participação de representantes de comunidades. As aulas serão abertas ao público e as vagas são limitadas.

Programação cultural

A Feira, traz ainda uma programação cultural pra ninguém ficar de fora. Entre os destaques estão a apresentação do Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba) e a banda Vai-Quem-Quer, na segunda-feira, 25, o forrozeiro Flávio Leandro, na quinta-feira, 28, Estakazero e Adelmário Coelho, no sábado, 30. Os shows acontecem na Vila Forró da Praça Gastronômica, sempre a partir das 19h.

Serviço:

Local: Parque de Exposições de Salvador

Período: 23 de novembro a 01 de dezembro

Horário de funcionamento: das 8h às 22h

Ingresso: R$10 reais (exceto crianças e idosos a partir de 60 anos)

adblock ativo