Feira apresentou queda de 20% de crimes violentos em 2015

Feira de Santana (a 109 km de Salvador) reduziu em 20% os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança da Bahia (SSP-Ba) nesta quarta-feira, 23, durante reunião da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Leste, realizada na cidade. A queda foi a maior no ranking dos municípios baianos.

Esses números dizem respeito aos homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte na cidade. Em 2015, foram registrados 292 casos, contra 365 do ano interior.

O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, parabenizou a integração entre as forças policiais e afirmou que "as atuações preventivas, repressivas e investigativas garantirão números melhores em 2016". Participaram do encontro, também, as polícias Militar, Civil e Técnica e o Corpo de Bombeiros, além dos oficiais e delegados que atuam na região.

