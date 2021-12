Feira: Acidentes e homicídio marcam inicio da semana

A manhã de segunda-feira, 6, foi marcada por violência em Feira de Santana. Quatro pessoas perderam a vida de forma trágica em dois acidentes e um homicídio ocorridos nas primeiras horas do dia. Um acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta resultou na morte de José Fernando Boaventura de Moraes, 25 anos. O motociclista teve a cabeça parcialmente esmagada no acidente.

De acordo com populares, o ônibus estava tentando parar em um ponto quando foi surpreendido pela motocicleta, que bateu na lateral. Com o impacto, o condutor da moto caiu e as rodas traseiras do ônibus passaram por cima da cabeça dele. "Foi muito rápido, o rapaz da moto buzinou, mas já era tarde o ônibus passou por cima dele", contou um comerciante, que preferiu o anonimato.

O condutor do ônibus, José Daniel da Silva, 66 anos, fugiu do local após o acidente. Segundo informações da empresa, o mesmo passou mal e foi levado para uma unidade de saúde. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e ajudou a liberar o tráfego, que estava congestionado. O corpo de Fernando foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser necropsiado.



Já em Em Santa Bárbara, o casal Josenildo Estrela Lima, 33 anos, e Edilene Bispo dos Santos, 31 anos, morreu após se envolver em um acidente no km 393 da BR-116 Norte. Segundo informações policiais, a motocicleta colidiu com um veículo não identificado. O impacto da batida foi tão forte que os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados para alguns metros do local do acidente.

Os corpos foram encaminhados para o DPT de Feira de Santana para serem necropsiados.



Homicídio - Por volta das 06h40, o carregador Jorge Reis Lago Santana, 52 anos, foi morto a tiros no interior da residência na rua Morro Rosa, bairro Conceição I, em Feira de Santana. O homem, que trabalhava no centro de abastecimento e em feira livres da cidade, apresentava uma perfuração na cabeça, provavelmente provocada por golpe de arma branca e várias perfurações de disparos de arama de fogo.

No local a polícia encontrou uma faca e marcas de sangue em paredes e chão da casa, o que levanta a hipótese que a vitima entrou em luta corporal com o assassino. De acordo com informações do comandante da guarda municipal, Marcos Vinicius Alves, moradores informaram que a vítima havia sido espancada por um homem conhecido como "Binho", na noite de domingo, e que este o jurou de morte. "O suspeito foi visto saindo do local do crime nas primeiras horas da manhã. Temos a informação que ele já cometeu outros crimes", informou.

O crime será investigado por policiais da Delegacia de Homicídios (DH), sob o comando da delegada Milena Calmon. O corpo foi encaminhado para o DPT para ser necropsiado.

