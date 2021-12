Fazendeiros protestam e fecham BR-101 em Buerarema

Proprietários de terra da cidade de Buerarema, no Sul do Estado (cerca de 450 km distante de Salvador), fecharam um trecho da BR-101, na zona rural do município, no final da tarde desta quarta-feira, 25, em um protesto realizado na rodovia.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os donos das fazendas exigem uma providência do poder público em relação ao conflito de terra com indígenas que se intensificou nas últimas semanas.

Um grupo de trabalhadores rurais estiveram reunidos com lideranças dos governos federais e estaduais, no dia 12 de setembro, buscando uma solução para o caso, mas o impasse continua na região.

Equipes da Força Nacional de Segurança estão na cidade e o protesto é acompanhado de perto pelas polícias Militar, Civil e a própria PRF, que se encontram no local.

No final do mês de agosto, alguns fazendeiros chegaram a acampar na sede da prefeitura para protestar por uma suposta expulssão de suas terras pelos indígenas.

