Fazendeiro é morto com tiro na cabeça em Santa Cruz Cabrália

O fazendeiro Wanderley Checon Dias, de 56 anos, foi assassinado na quarta-feira, 28, na zona rural de Santa Cruz Cabrália (a 372 quilômetros de Salvador), após quatro bandidos invadirem sua residência. A informormações são site Radar 64.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos invadiram a propriedade rural, por volta as 16h, obrigaram os funcionários a saírem e atiraram na cabeça do fazendeiro.

Durante a fuga, o carro, utilizado pelos bandidos, estourou um dos pneus e foi abandonado. Depois, eles tomaram outro veículo de assalto, a cerca de 5 km do local do crime, e seguiram pela BR-101, em direção ao município de Itabela.

Ainda conforme a polícia, o principal suspeito de ter cometido o crime é José Gomes da Silva Filho, que cumpria pena por assaltos. Ele havia sido beneficiado pela saída temporária de Natal e ainda não retornou ao sistema prisional.

Antes do crime na fazenda, o bando assaltou um supermercado em um bairro do mesmo município, disse a polícia.

