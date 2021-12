Farmácias em Feira são notificadas por vender remédios fora da validade

Uma fiscalização da Superintendência Municipal de Defesa do Consumidor (Procon-FSA) e do Conselho Regional de Farmácias em Feira de Santana, notificou, nesta segunda-feira, 22, farmácias que estariam vendendo remédios com prazo de validade vencido.

Além de serem notificadas, os donos das farmácias onde foram constatadas foram orientados retirar os medicamentos das prateleiras. O material deve ser levado para aterros sanitários, onde serão incinerados.

Os ficais ainda flagraram estabelecimentos sem farmacêuticos e também com medicamentos sem preços à vista nas prateleiras.

