Farmácia Sant'ana fecha acordos com pagamento de R$ 3 milhões a ex-funcionários

Dos 1.094 funcionários baianos demitidos pela Farmácia Sant'ana, cerca de 200 já firmaram acordos envolvendo mais de R$ 3 milhões de reais. A rede pertence ao grupo Brasil Pharma, que também é dona das empresas farmacêuticas Big Ben e Farmais. O grupo decretou recuperação judicial em todas as unidades.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT- Salvador), mais de 200 trabalhadores foram beneficiados com as duas negociações feitas. O montante de uma foi de R$ 1,4 milhão, e o da outra, R$ 1,8 milhão, totalizando assim, R$ 3,2 milhões destinados ao pagamento de farmacêuticos que trabalharam para rede.

O acordo possibilitou que os trabalhadores recebessem FGTS, verbas rescisórias, que tiveram um desconto de 30%, e a multa de 40% do FGTS.

Recuperação

Na Bahia, a rede Farmácias Sant'ana já possuiu cerca de 118 lojas. Destas, mais de 100 encontravam-se em Salvador, porém, em 2018, mais de 50 lojas foram fechadas em todo o estado. Em janeiro deste ano, o grupo Brasil Pharma decretou recuperação judicial, que é quando uma empresa tem dificuldades para pagar sua dívida e recorre à justiça para uma reestruturação dos negócios.

Segundo a defesa da empresa, quando a rede entrou em recuperação judicial, não existia saldo suficiente para realizar os pagamentos necessários. Foi feito então, um pedido de empréstimo de pouco mais de R$ 40 milhões para poder pagar as verbas rescisórias dos trabalhadores.

Só na Bahia, estima-se que serão pagos R$ 10 milhões de reais referentes a 7 acordos entre os ex-empregados e a empresa.

