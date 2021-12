Farmácia pega fogo e deixa três mortos e 8 feridos em Camaçari

Um incêndio em uma farmácia deixou três mortos e 8 feridos na tarde desta quarta-feira, 23, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. A informação foi confirmada pelo Coordenador da Defesa Civil da cidade, Maurício Bonfim. Ele informou ainda que os bombeiros trabalham no local e não está descartada a possibilidade de novas vítimas.

Os Bombeiros precisaram do apoio de carros pipa para controlar as chamas do local.Eles trabalham na remoção de uma lage que desabou no interior do estabelecimento o que significa que pode haver novos óbtos.

De acordo com a polícia, duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE) com apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer-PMBA), e seis foram atendidas pelo Samu.

Viaturas da polícia, corpo de bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se mobilizaram para a ocorrência.

Da Redação

