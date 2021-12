Famílias são beneficiadas com programa 'Bolsa Social' em Camaçari

A Prefeitura de Camaçari entregou o cartão do programa Bolsa Social a mil famílias do município, em solenidade realizada na noite da última quarta-feira, 31. O Bolsa Social é um programa de transferência de renda voltada à população carente. No próximo mês, mais mil famílias devem ser beneficiadas e a meta é chagar a cinco mil até o fim do ano.

O programa é uma iniciativa da gestão municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedes), e consiste em um processo de transferência de renda, feito com recursos próprios. Inicialmente serão contempladas 1000 famílias. O valor do benefício será de R$100 ou R$150 para ser utilizado nos supermercados e farmácias do município.

Para ter direito, é preciso que o cidadão seja residente e domiciliado na cidade há, no mínimo, três anos comprovados, e seja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), além de seguir os critérios socioeconômicos.

O objetivo do programa é amparar as famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da proteção social. A inciativa, além de complementar a renda, possibilitará a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho, uma vez que conta em sua estrutura com capacitação profissional.

Para permanecer no programa os responsáveis devem cuidar para que as crianças tenham a caderneta vacinal em dias e seus dependentes em idade escolar matriculados na rede pública de ensino ou na rede particular com bolsa integral ou semi-integral que não ultrapasse R$ 100,00 de mensalidade. A frequência escolar mínima é de 85%.

