Famílias recebem chaves de 417 moradias em Cruz das Almas

O programa Minha Casa, Minha Vida contemplou nesta sexta-feira, 30, mais de 1.700 moradores do município de Cruz das Almas, que receberam ontem as chaves das mãos do governador Rui Costa. Foram entregues 417 unidades na cidade do Recôncavo baiano.

São habitações do Residencial Cruz das Almas e Residencial Brisas do Bosque, resultado de um investimento de R$ 24,6 milhões. Cada casa possui dois quartos, área de circulação, sala, banheiro, cozinha com área de serviço e sistema de aquecimento de água por energia solar. A infraestrutura conta ainda com pavimentação, acesso, iluminação, rede de água, drenagem e esgoto, além de área social, quadra de esportes e espaços de lazer.

Mais cedo, Costa visitou a Associação Atlética Banco do Brasil, onde conheceu o programa AABB Comunidade. O projeto promove complementação escolar para cerca de cem crianças de baixa renda por meio de aulas de reforço escolar, serviços de saúde e atividades de esporte, cultura e lazer.

O apoio de empresas, instituições e outros segmentos como parceiros da educação pública na Bahia é um dos eixos temáticos do programa Educar para Transformar - um Pacto pela Educação.

