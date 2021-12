Famílias que têm direito à tarifa social são convocadas

A pensionista Elizabete Barros Silva procurou a agência da Coelba, no bairro de Itapuã, para reclamar do aumento da conta de energia elétrica. Ela foi passar uma temporada no interior do Estado e deixou uma sobrinha como responsável pelo pagamento. "Mas, de repente, a conta começou a subir. Eu só pagava uns R$ 10 em junho do ano passado e agora a última conta chegou com R$ 53".

Mas a atendente do posto fez uma pesquisa e disse que o motivo foi a perda do benefício da tarifa social por falta de recadastramento. Para sorte da pensionista, a loja de Itapuã é uma das cinco unidades da Coelba em Salvador ao lado da qual funciona um posto da prefeitura para cadastramento do Número de Identificação Social (NIS). De volta à agência da Coelba, Elizabete Barros recuperou o benefício.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), seis milhões de famílias no Brasil que têm o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) ainda não estão usufruindo do benefício. Na Bahia o desconto é concedido a mais de 1,8 milhão de famílias (cobertura de 89%). Mas, há ainda 210,1 mil famílias que podem acessar o serviço.

Cerca de 220 mil famílias perderam o benefício na Bahia, 6,9 mil delas somente em Pernambués, segundo a assessoria da Coelba. Os bairros de Salvador com maior quantidade de clientes que perderam o desconto foram: Pernambués, Tancredo Neves, São Cristóvão, Fazenda Grande do Retiro, Nordeste de Amaralina, Periperi, Paripe, Liberdade, Sussuarana e Boca do Rio.

Descontos

A TSEE é um benefício criado por lei federal (Lei nº 12.212, de 20/01/2010) que prevê descontos que variam entre 10% e 65%, de acordo com a faixa de consumo, para famílias com renda de até meio salário por pessoa, inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Também podem usufruir do desconto, famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) ou pessoas em tratamento que necessitem de uso contínuo de equipamentos hospitalares em domicílio, cuja renda da família não ultrapasse três salários mínimos, neste caso.

Para obter o benefício, a família deve solicitar o desconto à distribuidora de energia elétrica de sua região, apresentando nome completo, CPF, RG (ou Rani, no caso de indígenas) e o NIS, gerado no ato do cadastramento.

As distribuidoras avaliam faixa de consumo, inscrição prévia da família no Cadastro Único e faixa de renda da família. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) regulamenta e gerencia a TSEE. Ações de divulgação estão sendo feitas pelo MDS, Aneel, distribuidoras de energia e prefeituras.

