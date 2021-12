Famílias desalojadas recebem imóveis após temporal em Lajedinho

Com a melhora do tempo, a prefeitura de Lajedinho, na Chapada Diamantina, tenta recuperar nesta segunda-feira, 3, os estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade neste fim de semana. "Estamos fazendo a limpeza e recuperando o asfalto, além de remover as famílias que foram desalojadas", contou o coordenador da Defesa Civil do município, Edmundo Carvalho.

De acordo com ele, 94 famílias foram afetadas pelo mau tempo. Algumas delas já tinham enfrentado o mesmo problema em 2013, quando uma enxurrada atingiu a cidade e deixou 17 mortos e 600 desabrigados.

Essas famílias aguardavam a entrega dos 231 imóveis construídos em 2014, mas que ainda não tinham sido liberados para os moradores. Com a chuva deste final de semana, os imóveis foram entregues.

Tempo

Esta segunda-feira, 3, amanheceu nublada, mas sem chuva em Lajedinho. De acordo com Edmundo, não há previsão de novo temporal na cidade.

