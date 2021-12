Famílias desabrigadas após chuva em Lajedinho recebem doações da PM

Castigados recentemente pelas fortes chuvas, moradores de Lajedinho, na Chapada Diamantina, receberam nesta quinta-feira, 6, uma grande surpresa. A Polícia Militar (PM-BA), por meio da Companhia Independente de Policiamento Especializado Chapada (Cipe/Chapada) entregou alimentos, roupas, água, entre outros materiais à população.

A ação, segundo o major Ricardo Passos, contou com o apoio de pessoas do município vizinho. “Após o incidente, a tropa ficou bastante comovida com a situação de algumas famílias. Através do WhatsApp mobilizamos o efetivo e contamos também com a ajuda alguns cidadãos de Ruy Barbosa, aonde está localizada a nossa sede”, contou o comandante, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Desabrigados

Na madrugada de 1º de abril, 94 famílias de Lajedinho ficaram desabrigadas, depois da chuva causar uma tromba d'água no rio Saracura, que invadiu as ruas e deixou casas alagadas.

Os moradores já tinham enfrentado o mesmo problema em 2013, quando uma enxurrada atingiu a cidade e deixou 17 mortos e 600 desabrigados.

As vítimas aguardavam a entrega dos 231 imóveis construídos em 2014, mas que ainda não tinham sido liberados para eles. Com a chuva do último final de semana, os imóveis foram entregues.

