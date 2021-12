Famílias de Feira recebem chaves do Minha Casa Minha Vida

Cerca de 4 mil pessoas realizaram o sonho da casa própria nesta quinta-feira, 4, em Feira de Santana com a entrega das 992 chaves das novas unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. A cerimônia de entrega contou com a presença do governador Jaques Wagner, do ministro das cidades Gilberto Occhi e do prefeito José Ronaldo de Carvalho.

Os residenciais Asa Branca 1,2,3 e 4 localizados no bairro do mesmo nome tem 248 apartamentos cada, sendo quatro por prédio. Os imóveis são compostos de dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de circulação e ainda uma área de serviço externa. O residencial ainda possui áreas verdes, vagas de estacionamento, quiosques e salão de festas para realização de eventos entre os moradores. O valor total do investimento é de R$ 56,5 milhões dos governos federal e estadual.

"É com orgulho que entrego mais um empreendimento deste programa social que considero o maior do mundo, já que beneficia mais de 2 mil famílias, pois além das 992 que recebem a chave hoje, contamos com as dos 1.200 trabalhadores que sustentaram seus familiares através da construção destes imóveis", destacou o governador.

Sem conter a emoção, o casal Edson e Francisca Suzart era só alegria ao entrar na casa própria. Cadeirante por não ter as duas pernas, devido a uma trombose, Francisca se emocionou quando recebeu das mãos do prefeito de Feira de Santana as chaves da moradia. Ela e o esposo, que teve hanseníase e dois infartos, sobrevivem com um beneficio do INSS no valor de 1 salário mínimo.

"Pagávamos R$ 350,00 de aluguel de um imóvel no bairro Rua Nova. Passávamos dificuldades pois fazemos uso de medicamentos caros. Agora com esta casa própria, onde pagaremos um valor simbólico, poderemos investir melhor nos cuidados de nossa saúde", afirmou.

Outra que não continha a emoção era a dona de casa Edvânia Trajano de Araujo, 34 anos, que chegou a morar na rua e perdeu provisoriamente a guarda de 3 dos seus seis filhos, após a morte do marido. "Como não tinha onde morar e nem alimentar os meus filhos, eles foram colocados em um orfanato. Passei fome, mas devido ao CRAS, que me ajudou, consegui não só a minha casa própria como ter documentos e conquistar meus direitos de cidadã", disse.

Ela não conteve as lágrimas quando recebeu das mãos do governador as chaves do seu apartamento. "A minha vida começa hoje. Quero dizer que agora vou poder recuperar os meus filhos e assim viver em paz com minha família reunida", frisou.

Feira de Santana já ocupa o terceiro lugar no país em número de unidades residenciais construídas pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Já foram inaugurados 18 empreendimentos na cidade e 24 estão em fase de construção. O município recebe, no total, 19 mil novas unidades habitacionais, com investimento superior a R$ 1 bilhão. "É com grande alegria que entregamos essas casas hoje, com a expectativa de fazer ainda mais pelo povo dessa cidade", informou Gilberto Occhi.

Na construção dos quatro conjuntos foram criadas condições de infraestrutura interna e externa aos imóveis, como a pavimentação de ruas de acesso, calçamento e iluminação pública, além da instalação de esgotamento sanitário, rede de distribuição de água e drenagem. "Além das obras de pavimentação iremos ampliar e reformar a escola municipal Arthur Martins da Silva para atender aos filhos de vocês que vão poder ter o direito de estudar próximo a sua residência", anunciou o prefeito José Ronaldo de Carvalho.

