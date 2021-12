Familiares vítimas de acidente são enterrados em Condeúba

Os corpos dos três familiares envolvidos em um acidente na BA-263, em um trecho entre os municípios de Piripá e Condeúba, no interior da Bahia, na segunda-feira, 18, foram enterrados na tarde desta terça, 19. Belchior Ribeiro da Silva, de 32 anos, a esposa, Bárbara Ferreira Ribeiro, e o filho do casal, Caio Ribeiro da Silva, 3, morreram após o carro em que estavam (um Pálio) colidir com uma caçamba.

As vítimas foram enterradas no cemitério municipal de Condeúba, município do Centro-Sul baiano, onde mora a família de Bárbara. Amigos e parentes acompanharam o enterro. Pela manhã, os corpos foram velados no município de Vitória da Conquista (a cerca de 510 km de Salvador), onde os três residiam.

Após se chocar com a caçamba, o carro onde estava a família pegou fogo. A criança chegou a ser retirada do veículo, mas já estava sem vida. O pai ficou preso às ferragens e morreu carbonizado.

Segundo informações de populares que chegaram ao local após o acidente, as chamas se alastraram de forma rápida no veículo, o que impossibilitou o resgate do homem.

A mulher ainda chegou a ser socorrida por uma ambulância e encaminhada ao Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde.

Abalado, o motorista do caminhão, que não sofreu ferimentos, também teve de ser encaminhado ao hospital. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

