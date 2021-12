Familiares suspeitam que escrivão tenha matado homem em acidente

Há dez dias, familiares do pedagogo Denílson Nunes de Santana, 26 anos, tentam provar que o escrivão da Polícia Civil José Raimundo Santana Filho, 44, foi o responsável pelo acidente de trânsito que ocasionou a morte do rapaz, no último dia 24, na BA-420, numa estrada entre os municípios de Santo Amaro (a 70 km da capital) e São Sebastião do Passé (Grande Salvador).

Na ocasião, segundo um irmão de Denílson, que preferiu não se identificar, o policial estava embriagado e havia acabado de fazer uma ultrapassagem em local proibido, colidindo de frente com a motocicleta pilotada pelo jovem. Raimundo, que é lotado na Delegacia de Santo Amaro, dirigia o Fiat Celta prata (JSP-8207), licença de Conceição do Jacuípe.

Em conversa com a reportagem, a delegada Joana Angélica, titular da 37ª Delegacia Territorial (São Sebastião do Passé) e responsável pela investigação, revelou que o agente prometeu se apresentar na unidade policial, na manhã de hoje, para prestar esclarecimentos.

Conforme ela, no dia do fato, o caso foi registrado na Delegacia de Santo Amaro e era apurado pelo delegado Adriano Lobo Moreira. O delegado também foi procurado para falar sobre o caso, mas, segundo uma funcionária da delegacia, ele não compareceria à unidade para trabalhar, ontem.

Destinos cruzados

De acordo com ele, no dia do fato, Denílson retornava de Salvador, da casa da namorada, para Maragogipe (a 140 km de Salvador), onde residia. “Ele foi no sábado, vê-la, como fazia de 15 em 15 dias. Aí acontece isso. Testemunhas disseram que ele (policial) vinha fazendo ‘barbeiragem’ na estrada, fazendo ultrapassagens em linhas contínuas”, lembrou o irmão do pedagogo.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Polícia Civil, o escrivão se envolveu no acidente quando retornava para casa, após deixar o plantão na Delegacia de Santo Amaro.

Em nota, o órgão afirmou que “uma ocorrência foi registrada na unidade, que expediu as guias para perícia no local do fato e remoção. O procedimento será acompanhado pela 37ª DT, que vai apurar as circunstâncias do acidente. Os laudos periciais serão encaminhados para essa unidade, na qual os envolvidos no caso também serão ouvidos”.

